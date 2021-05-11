رودجرز يمتدح فريقه بعد الفوز على يونايتد من قبل beIN SPORTS May 11, 2021 21:38 1:06 دقيقة اعتبر بريندان رودجرز أن التركيز هو من صنع الفارق لصالح فريقه ليستر سيتي بالفوز على مانشستر يونايتد 2-1 الثلاثاء ضمن المرحلة 36 من الدوري الإنكليزي الممتاز. مقابلات بريندان رودجرز الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد ليستر سيتي -آخر الفيديوهات 1:03 دقيقة برشلونة يتعثر بالتعادل بعد مباراة عصيبة مع ليفانتي 0:38 دقيقة دجوكوفيتش يتفادى الخروج المبكر من دورة روما 0:57 دقيقة ماتيتش: "قدّمنا مباراة جيدة" 2:59 دقيقة أجمل أهداف مانشستر سيتي بطل الدوري الإنكليزي 2:40 دقيقة رياض محرز ينتزع ثقة غوارديولا باقتدار 2:10 دقيقة موسم استثنائي لمانشستر سيتي 1:06 دقيقة رودجرز يمتدح فريقه بعد الفوز على يونايتد 3:12 دقيقة مانشستر سيتي يظفر بتاج الدوري الإنكليزي 0:59 دقيقة موغوروثا تعبر إلى ثاني أدوار دورة روما 0:32 دقيقة فوكينا يفاجئ ديميتروف في دورة روما