رودجرز يقر بوجود صعوبات من قبل beIN SPORTS December 24, 2021 21:57 1:14 دقيقة أكّد مدرب ليستر سيتي، بريندان رودجرز، صعوبة الاستمرارِ في خوض المنافسات في انكلترا واعداً من ناحيةٍ أخرى بأنّ لاعبيه سيُقدمون كل ما لديهم رغمَ الظروفِ القاسية. مقابلات بريندان رودجرز الدوري الإنكليزي الممتاز ليستر سيتي -آخر الفيديوهات 0:48 دقيقة لائحة أولية للمنتخب التونسي استعداداً للـ"كان" 3:28 دقيقة نتائج مشجعة للرياضة اللبنانية في عام 2021 1:14 دقيقة رودجرز يقر بوجود صعوبات 0:44 دقيقة نادي قطر يفوز على الريان 0:54 دقيقة مانيه ومندي يقودان السنغال في كأس أمم إفريقيا 1:09 دقيقة اختتام النسخة الثالثة من مهرجان الشباب 2021 0:48 دقيقة ياسين براهيمي مع المنتخب الجزائري في الـ"كان" 0:41 دقيقة عائق جديد يضرب استعدادات المنتخبات المشاركة بالكان 3:52 دقيقة محمود الشعّار يحفر اسمه بأحرف من ذهب 1:17 دقيقة اليابان تقرر عدم إرسال وفد حكومي إلى الصين