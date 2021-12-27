رودجرز يعلن غياب بيريرا لقرابة شهرين بسبب الإصابة December 27, 2021 13:45 0:37 دقيقة أعلن بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي أنّ المدافع ريكاردو بـيريـرا سيغيب إلى نحو شهرين بعد تعرضه لكسر في الساق. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز ليستر سيتي -آخر الفيديوهات 0:44 دقيقة مانشيني واثق من قدرة إيطاليا على بلوغ مونديال قطر 4:16 دقيقة 2021...عام رياضي حافل بالتتويجات للرياضة المصرية 0:42 دقيقة توريس على أعتاب الانضمام إلى برشلونة 0:42 دقيقة لائحة أولية للمنتخب السوداني استعداداً للـ"كان" 0:46 دقيقة مارسيال يطلب من مانشستر يونايتد الرحيل 0:37 دقيقة رودجرز يعلن غياب بيريرا لقرابة شهرين بسبب الإصابة 0:24 دقيقة غوارديولا يشدد على صعوبة الفوز على ليستر سيتي 3:04 دقيقة نيوكاسل يأمل تحسين مركزه من بوابة مانشستر يونايتد 1:00 دقيقة تأجيل مباراة الرجاء والجيش الملكي بسبب "كوفيد-19" 1:08 دقيقة تأجيل مباراة أرسنال وضيفه وولفرهامبتون