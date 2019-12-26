رودجرز يشرح أسباب الهزيمة أمام ليفربول من قبل beIN SPORTS December 26, 2019 23:30 1:57 دقيقة تطرق المدرب بريندان رودجرز لأسباب هزيمة ليستر سيتي اليوم الخميس أمام ليفربول صفر-4. -آخر الفيديوهات 2:11 دقيقة فان دايك: "كنا جاهزين لهذه المباراة" 2:30 دقيقة الفقرة التحكيمية لمباراة ليستر سيتي وليفربول 3:48 دقيقة ليفربول يهدي أنصاره فوزاً كبيرا على ليستر "الوصيف" 2:48 دقيقة أجمل قصص العقد الأخير في الدوري الإنكليزي الممتاز 4:07 دقيقة مانشستر يونايتد يقسو على نيوكاسل 2:53 دقيقة الدوري الإنكليزي: أفضل 10 تصديات في العقد الأخير 3:31 دقيقة كريستال بالاس يتجاوز عقبة وست هام بصعوبة 0:24 دقيقة ساوثهامبتون يُحرج تشيلسي في ستامفورد بريدج 0:30 دقيقة أرسنال "أرتيتا" يتعثر أمام بورنموث 1:37 دقيقة "بريميرليغ": تعرّف على أجمل مباراة في العقد الأخير