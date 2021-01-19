فيما أكد فرانك لامبارد أن الخصمَ ليستر من الأندية المتواجدة في دائرة التنافس على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز، مضيفاً أن الأهمَ هو تحقيقُ نتيجةٍ جيدة في مباراة كينغ باور.

ويبحث ليستر سيتي عن تحقيق فوزِه الثالث توالياً والصعود مؤقتاً إلى الصدارة، عندما يستقبل على ملعبه تشيلسي في مباراة يطمح خلالها كل فريق إلى الخروج بنتيجة إيجابية.

الثعالب لم يعرفوا الخسارةَ في الجولات الخمسِ الماضية حيث نجحوا في تحقيق ثلاثة انتصارات وتعادلين. والفوز في هذه المواجهة سيضع ليستر في الصدارة ولو مؤقتاً. وتحوم الشكوك حول مشاركة المهاجم جايمي فاردي للإصابة.

من جهته سيسعى فريق المدرب فرانك لامبارد لاستعادة توازنه بفوز ثانٍ توالياً بعدما ظلّت نتائجه في الجولات الأربع الماضية تتأرجح ما بين الخسارة والتعادل والانتصار.