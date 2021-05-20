وأعلن مانشستر سيتي في موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم الخميس أنّ نجمه دياز نال جائزة أفضل لاعب في السنة الممنوحة من رابطة كتاب كرة القدم.

وتوّج دياز موسمه الأول المميز مع سيتي بالجائزة بعدما أسهم بشكل فعال في فوز فريقه بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز.

وعلّق دياز على فوزه بالجائزة: "إنه شرف كبير، أنا سعيد جداً جداً ولكن، لم يكن باستطاعتي تحقيق أي شيء لولا نجاح الفريق ككل".

وبات دياز أول مدافع ينال الجائزة منذ ستيف نيكول في عام 1989 وهو اللاعب الثالث الذي يحصدها في موسمه الأول بعد الألماني كلينسمان (1995) والإيطالي زولا (1997).



