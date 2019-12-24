وطرد الدولي الكوري الجنوبي في الدقيقة 62 من اللقاء الذي خسره فريقه بثنائية نظيفة الأحد، بسبب "سلوك عنيف" أظهرته تقنية المساعدة بالفيديو "في ايه آر".

وقام سون بركل لاعب تشيلسي الألماني أنطونيو روديغر، رداً على عرقلته من قبل الأخير من دون أن يتم احتساب خطأ لصالحه، ولم يعاب الحكم الرئيسي أنطوني تايلور سون بداية، قبل أن يرفع في وجهه بطاقة حمراء مباشرة بعدما أظهرت تقنية الفيديو قيامه بـ "سلوك عنيف".

وأثار قرار الطرد غضب مورينيو، المدرب السابق لتشيلسي، لاسيما وأنّ البطاقة الحمراء كانت الثانية بحق الكوري الجنوبي هذا الموسم.

وقال البرتغالي أمس الإثنين قبل أن يرفض الاستئناف اليوم "آمل في ألا يعاقب سون خمس مرات (...) المرة الأولى عندما عرقله روديغر (ولم يحتسب خطأ لصالحه)، المرة الثانية عندما طرد، المرة الثالثة ستكون بغيابه عن لقاء برايتون، الرابعة بغيابه أمام نوريتش والخامسة بغيابه أمام ساوثهامبتون"، في إشارة إلى إيقافه ثلاث مباريات بسبب الطرد المباشر.

ويحتل توتنهام المركز السابع حالياً برصيد 26 نقطة وبفارق ست نقاط عن صاحب المركز الرابع تشيلسي وهو المركز الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.