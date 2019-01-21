ليستر- سامي سهمود

ارتسمت ابتسامة عريضة على وجه رشيد غزال ما لبثت أن تحولت إلى ضحكة قصيرة عندما سألته عن إمكانية تحقيقه للقب الدوري الإنجليزي على غرار ما فعله رياض محرز اللاعب السابق لليستر وزميل غزال في المنتخب الجزائري: " لقد كان أمراً صعباً، وسيكون أمراً صعباً لكن مع الوقت لم لا نحاول الفوز بلقب، لكني أظن أن الفوز بأحد الكؤوس يعتبر أسهل".

ببدلة رياضة رمادية اللون وحذاء رياضي من النوع الخفيف جاء رشيد غزال إلى مكان المقابلة الخاصة مع beIN SPORTS. كان قد أنهى لتوه المران اليومي مع فريقه في المقر التدريبي لليستر، وهو المقر الذي كان قبلة للصحافيين قبل ثلاثة مواسم عندما كان فريق منطقة "الميدلاندز" في وسط انجلترا في طريقه لتحقيق لقب البريمرليغ فيم اعتبر واحدة من أبرز معجزات كرة القدم.

الإنتماء الى عائلة ليستر

"بالطيع عندما فاز ليستر بالدوري كان العالم يتابع الأمر بانبهار" يقول غزال الذي تحدث عن شعوره بالإنتماء إلى عائلة في فريق ليستر منذ أن حل به المقام في هذا النادي الانجليزي قادماً من الدوري الفرنسي.

كان لرياض محرز الذي يدافع عن ألوان مانشستر سيتي حالياً دوراً في إقناع رشيد غزال بالقدوم إلى ليستر : "قال لي إنه ناد عظيم ولديه طموحات، وإنه سيكون أمراً جيداً لي". وأضاف غزال أن رياض محرز تحدث له بإيجابية عن ليستر : "اخبرني أن المجئ الى هنا يعد فرصة كبيرة لي".



وعلى المستوى الشخصي كانت بداية غزال مع ليستر رائعة إذ سجل هدفاً في مباراته الأولى مع الفريق ضد ليفربول لكن تلك المباراة انتهت بهزيمة فريق الثعالب على أرضه "عندما سجلت هدفاً ضد ليفربول في مباراتي الأولى في البريمرليج، كان أمراً جميلاً، لكني الآن احتاج لإحراز المزيد".



تكتيكات صائبة



خلال الموسم الحالي حقق فريق ليستر بعض النتائج المدهشة، فاز على تشيلسي في ستامفورد بريدج وهزم البطل مانشستر سيتي على ملعب كنج باور، ويقول غزال إن تكتيكات المدرب الفرنسي كلود بويل كانت في محلها في هاتين المباراتين: "لقد أبلغنا أن نلعب دون خوف وبخطوط متقاربة وعندما تحين الفرصة أن نحاول التسجيل، وفي المباراتين ضد سيتي وتشيلسي حانت لنا فرص قليلة للتسجيل، لكن لدينا لاعبين ممتازين يستطيعون اللعب في المساحات الضيقة وهذا أمر جيد لنا".

أكاديمية ليون

كان كلود بويل هو من طلب التعاقد مع غزال، فالمدرب الفرنسي يعرف اللاعب الجزائري منذ أن كان في اكاديمية ليون وهو أحد المعجبين بطريقة لعبه كما يقول غزال: "أعرف المدرب منذ وقتي في ليون، وقد تواصل معي وطلب قدومي".

وبعد أن خرج ليستر من مسابقات الكأس المحلية فإن طموح الفريق تحول الآن إلى محاولة انهاء الموسم في مركز مؤهل لبطولة الدوري الأوروبي:" لو أنهينا الموسم سابعاً أو سادساً سيكون أمراً عظمياً لنا" يقول غزال.



عبد القادر غزال

كان لعبد القادر غزال شقيق رشيد واللاعب الدولي السابق لمنتخب الجزائر تأثير كبير على مسيرة شقيقه الأصغر: "أخي كان لاعباً محترفاً ولعب لصالح المنتخب الوطني، وعندما كنت صغيراً كنت أشاهد جميع مبارياته، وبعد ذلك أردت أن أكون لاعباً".

تمثيل المنتخب الجزائري

تأثير عبد القادر على رشيد لم يتوقف عند تشجيعه على اللعب والإنطلاق في مسيرته لااحترافية لاحقاً بل امتد لإقناع رشيد بالسير على خطى شقيقه الأكبر وارتداء قميص المنتخب الوطني، ويقول رشيد غزال: "أخي لعب قبلي، ولقد شجعت المنتخب الوطني عندما لعب، وأذكر عندما تأهل مع الفريق إلى كاس العالم في جنوب أفريقيا كان أمراً مذهلاً، من أجل ذلك رغبت في تمثيل الجزائر".

الفوز بأمم أفريقيا

واعترف غزال بأن المنتخب الجزائري خيب آمال أنصاره في بطولة آمم أفريقيا الأخيرة، لكنه عبر عن ثقته بقدرة الجيل الحالي من اللاعبين الجزائريين على المنافسة على لقب البطولة المقبلة التي ستحتضنها مصر صيف العام الحالي: "بالطبع لدينا فرصة، لدينا لاعبين رائعين، ولدينا مدرب كبير، ولدينا ما يلزم لتحقيق نتيجة جيدة لكن يتعين علينا العمل وأن نتعامل مع كل مباراة على حدة من اجل ان نحصل على فرصة للفوز".

وأشاد غزال بالمدرب الجديد للمنتخب الجزائري جمال بلماضي، وقال إنه قادر على إعادة أمجاد الكرة الجزائرية في أفريقيا: "الآن مع المدرب الجديد من المهم لجميع اللاعبين أن يقدموا أفضل انطباع ممكن مع المنتخب الوطني وأعتقد أنه مع هذا المدرب يمكننا العمل بالطريقة الصحيحة لوضع المنتخب في مكانة لائقة".