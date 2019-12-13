وجاء في بيان نشره ليفربول على موقعه الرسمي: "نادي ليفربول لكرة القدم سعيد بالإعلان على الاتفاق مع يورغن كلوب بشأن تجديد عقده مع النادي".

وأضاف البيان: "المدرب وافق على تمديد عقده حتى 2024 مما يضمن استمراره في منصبه لأربعة أعوام ونصف".

وإضافة إلى الموقع الإلكتروني ظهر الإعلان من خلال مقطع فيديو ملفت عبر حساب النادي على تويتر تحدث فيه كلوب عن سعادته بتجديد عقده مع الفريق.

ويقدم ليفربول تحت إمرة كلوب نتائج مبهرة، إذ يتصدر الدوري الممتاز بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه ليستر سيتي، كما تصدر مجموعته في دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في تصريحات نقلها موقع النادي على الإنترنت: "يرى الناس النتائج على أرض الملعب ومع أنّه المقياس الأفضل فهو ليس المقياس الوحيد"، مثمناً دور إدارة النادي في الحالة المثالية التي وصل إليها ليفربول.

وفاز كلوب بلقب دوري أبطال أوروبا مع الريدز الموسم الفائت بعدما حل وصيفاً في الموسم الذي سبقه، كما أنّه كان قريباً جداً من التتويج بلقب الدوري الممتاز الموسم الماضي لولا انتفاضة مانشستر سيتي في المراحل الأخيرة.