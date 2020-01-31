اللاعب البرتغالي البالغ من العمر 28 عاماً كان قد انضم إلى ساوثهامبتون في 2015، وظهر معه في أكثر من 100 مباراة، وشارك في 33 مباراة مع منتخب بلاده البرتغال، كما كان جزءاً من قائمة منتخب بلاده الحاصل على لقب بطولة أوروبا عام 2016. ولم يكشف نادي أرسنال إن كان العقد يملك بندا لتحويل الانتقال إلى تعاقد كامل عقب نهاية الموسم.

وأكد الناديان الصفقة اليوم الجمعة.

وبهذا أصبح سواريش ثاني لاعب يتعاقد معه أرسنال خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد تعاقده مع المدافع الإسباني بابلو ماري على سبيل الإعارة قادماً من فلامنغو البرازيلي.

وقال إيدو المدير الفني لأرسنال عبر موقع النادي على الانترنت "سيدريك مدافع صاحب خبرة جيدة في الدوري الإنكليزي الممتاز وبالطبع على المستوى الدولي أيضاً".

وأضاف إيدو "هو إضافة كبيرة أخرى لخط دفاعنا وسيضيف نوعية إلى الفريق. أعرف أنه يلعب بالتزام كامل وبكل طاقته. نتطلع إلى الاستمرار حتى المراحل الأخيرة من الموسم بوجود سيدريك ضمن تشكيلتنا".

ويأتي انتقال سواريش إلى أرسنال عقب انضمام كايل ووكر-بيترز إلى ساوثامبتون على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قادماً من توتنهام هوتسبير اللندني.