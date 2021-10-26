ففيما دعا البعض إلى عدم نسيان ما قدمه المدرب النرويجي للشياطين الحمر على مدار قرابة الأعوام الثلاثة، بدأ آخرون في التحدث عن حقبة جديدة للنادي، فضلا عن تقييم أبرز المرشحين لتولي إدارته الفنية.

