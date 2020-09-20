

فعلى ملعب سينت ماري كان ساوثهامبتون هو البادئ بالتسجيل عن طريق مهاجمه الإنكليزي الدولي داني إنغز في الدقيقة 32، قبل أن يدرك سون التعادل للضيوف في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ومع انطلاق الشوط الثاني مارس المهاجم الكوري الجنوبي هوايته وسجل ثلاثية متتالية في الدقائق 45 و47 و73، قبل أن يحرز هاري كاين الهدف الثالث في الدقيقة 82.

ثم عاد إنغز وأحرز ثاني أهداف فريقه في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.

وهذا هو الفوز الأول لتوتنهام هذا الموسم بعد خسارته في المرحلة الأولى على ملعبه أمام إيفرتون فيما لقي ساوثهامبتون الخسارة الثانية توالياً وكان خسر في الأسبوع الأول من كريستال بالاس بهدف نظيف.

وترك مورينيو لاعب وسطه الهجومي ديلي آلي خارج التشكيلة الاساسية، ما طرح اسئلة حول مستقبله مع فريق شمال لندن. قال مورينيو "لدينا عدة لاعبين في بعض المراكز، لذا يدفع البعض ثمن ذلك". لكن غياب آلي لم يكن مؤثراً في ظل تألق الثنائي -سون-كاين.

وخاض توتنهام مباراته الثانية من اصل خمس في عشرة ايام، ضمن برنامج مزدحم وصفه مورينيو بالـ"جنوني".

سقوط نيوكاسل على أرضه

وضمن المرحلة الثانية سقط نيوكاسل بشكل مفاجئ على أرضه بخسارته أمام ضيفه برايتون بثلاثية نظيفة أحرز منها نيال موباي هدفين في الدقيقتين 4 و7 قبل أن يضيف آرون كونولي الهدف الثالث في الدقيقة 83.

وبذلك حققك برايتون فوزه الأول هذا الموسم هقب خسارته في المرحلة الأول على أرضه (1-3) من تشيلسي.

