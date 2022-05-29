رالف رانجيك يعلن أنه لن يستمر مع #يونايتد في دوره كمستشار للنادي. — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) May 29, 2022

وجاء ذلك اليوم في مؤتمر صحفي خاص بالمنتخب النمساوي، ونشر يونايتد بياناً له فقال:

"نود أن نشكر رالف رانغيك على الجهود التي قدمها كمدير فني مؤقت طوال الأشهر الستة الماضية".

وتابع "وفقًا لما تم الاتفاق عليه، سيركز رالف على مهمته كمدير فني لمنتخب النمسا فقط، ولذلك لن يشغل منصبًا استشاريًا في مانشستر يونايتد".

"نتمنى لرالف كل التوفيق في الفصل الجديد من مسيرته".

كان المدرب الألماني قد تولى مهمة تدريب مانشستر يونايتد بشكل مؤقت حتى نهاية موسم 2021-2022 في ديسمبر الماضي.

وعينت إدارة يونايتد الهولندي إريك تن هاغ مدرباً للفريق الأول ابتداء من الموسم القادم.

والجدير بالذكر أن رانغيك يستعد حاليًا لقيادة المنتخب النمساوي في مبارياته الثلاث القادمة ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية ضد كرواتيا والدانمارك وفرنسا.