وقال رانغنيك: "لا أعلم المقصود من الحديث عن الجانب النفسي في النادي، سجلنا الهدف الأول في احدى عشرة من أصل ثلاث عشرة مباراة منذ وصولي، وكنا متقدمين بهدف حتى لو لم نفز بجميع المباريات وخاصة في المباريات الثلاث الأخيرة".

وأضاف: "نعم من المحزن أننا لم نفز بتلك المباريات حيث كلفنا الأمر أربع نقاط في الدوري و الجولة المقبلة في الكأس، أعتقد أنه من الواضح قد بدأوا يشعرون و يفهمون الفكر التدريبي وهذا سبب تحسن أداءنا".

وختم: "أعتقد أن تحقيق المركز الرابع هو أعلى إنجاز ممكن أن نحققه. لا توجد أشياء أخرى. نعم، في دوري الأبطال، آمل أن نتأهل إلى المرحلة المقبلة وهذا ليس أمراً سهلاً. لكن في الدوري حالياً فالمركز الرابع هو طموحنا هذا ما يتعين علينا تحقيقه وما نهدف إليه".

