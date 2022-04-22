رانغنيك سعيد بتعاقد مانشستر يونايتد مع إيريك تين هاخ ! من قبل beIN SPORTS April 22, 2022 20:15 0:44 دقيقة أبدى رالف رانغنيك المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد سعادته بتعاقد النادي مع إيريك تين هاخ مدربا جديدا مؤكدا أن الهولندي إذا حصل على الأدوات اللازمة سينجح في تغيير شكل الفريق الموسم المقبل. مقابلات تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد رالف رانغنيك إيريك تين هاخ -آخر الفيديوهات 3:05 دقيقة شباب الأهلي دبي يتجاوز عقبة أهال بنجاح 4:29 دقيقة القوّة الجوية يتغلّب على الجزيرة 0:43 دقيقة رانغنيك يعلن جاهزية رونالدو لمواجهة أرسنال 0:44 دقيقة رانغنيك سعيد بتعاقد مانشستر يونايتد مع تين هاخ ! 3:27 دقيقة التفاؤل يسود جماهير الـ"يونايتد" بعد تعيين تين هاخ 0:57 دقيقة تسيتسيباس إلى ربع نهائي بطولة برشلونة 0:24 دقيقة تشونبوك موتورز يعزز صدارته للمجموعة الثامنة 1:03 دقيقة طرح قميص مارادونا للبيع عبر مزاد علني 0:32 دقيقة بادوسا تصعد إلى نصف نهائي دورة شتوتغارت 0:34 دقيقة الكندي ألياسيم إلى ربع نهائي بطولة برشلونة للتنس