راش مذهول بمستوى ليفربول هذا الموسم February 18, 2020 16:02 0:46 دقيقة قال النجم الويلزي السابق أيان راش إنه مذهول بمستوى ليفربول هذا الموسم، أسطورة الريدز سابقاً أضاف أنه لن يقارن هذا الفريق بفترته إلى حين تتويجه باللقب. -آخر الفيديوهات 0:43 دقيقة مباراة أتلتيكو مدريد (1) وليفربول (0) بث مباشر 0:31 دقيقة الهيدوس يغيب عن السد ثلاثة شهور 0:29 دقيقة دورتموند (2) وسان جيرمان (1) - التغطية الخاصة 3:44 دقيقة الدحيل يتنازل عن الصدارة بخسارته من التعاون 4:20 دقيقة السد يكتسح سباهان والنصر يعود بالفوز من أرض العين 11:30 دقيقة موجز الأخبار 1:11 دقيقة ضمّ ريال مدريد لرينيه يكشف استراتيجيته المستقبلية 0:46 دقيقة راش مذهول بمستوى ليفربول هذا الموسم 0:38 دقيقة خوليت متفاجئ بردة فعل اللاعبين بشأن "ماريغا" 0:45 دقيقة يايا توريه يحذّر "سيتي" قبل مواجهة ريال مدريد