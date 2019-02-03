واحتفل راشفورد بمباراته المئة مع "الشياطين الحمر" في الدوري الممتاز بأفضل طريقة ممكنة بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة التاسعة.

وبات راشفورد (21 عاما و95 يوما) ثان أصغر لاعب في صفوف مانشستر يونايتد يصل 100 مباراة في الدوري الإنكليزي بعد الويلزي راين غيغز (21 عاما و74 يوما).

وسجل راشفورد هدفه بطريقة رائعة عندما تلقى كرة ساقطة من لاعب الوسط الدولي الفرنسي بول بوغبا خلف الدفاع فروضها بيمناه وسددها قوية بالقدم ذاتها على يمين حارس المرمى الدولي الدنماركي كاسبر شمايكل (9).

وعاد مانشستر يونايتد إلى سكة الانتصارات بقيادة مدربه النروجي أولي غونار سولسكاير بعد سقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه بيرنلي 2-2، وحقق فوزه السابع في الدوري منذ استلام الأخير لمنصبه خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو المقال من منصبه، والعاشر في 11 مباراة في مختلف المسابقات.

وهي المرة الأولى التي يحقق فيها مانشستر يونايتد 5 انتصارات متتالية خارج القواعد في مختلف المسابقات منذ تشرين الأول/أكتوبر 2012 بقيادة مدربه الأسطوري السير أليكس فيرغسون.

وهو الفوز الرابع عشر لمانشستر يونايتد هذا الموسم فرفع رصيده إلى 48 نقطة وتقدم إلى المركز الخامس بفارق نقطة واحدة أمام أرسنال الذي خسر أمام مانشستر سيتي 1-3.

في المقابل، تواصلت عقدة ليستر سيتي أمام ضيفه مانشستر يونايتد حيث تغلب عليه مرة واحدة فقط في 13 مباراة على ملعب "كينغ باور" في ليستر.

ويدين مانشستر يونايتد بفوزه أيضا إلى حارس مرماه الدولي الإسباني دافيد دي خيا الذي تصدى لأكثر من فرصة خطرة خصوصا في الشوط الثاني.

وتقدم مانشستر يونايتد مبكرا اثر كرة قطعها بوغبا في وسط الملعب ولعبها ساقطة إلى راشفورد داخل المنطقة فأودعها مرمى شمايكل (9).

وأهدر جيمس ماديسون فرصة ادراك التعادل عندما تهيأت أمامه كرة داخل المنطقة فتباطأ في تسديدها لترتطم بقدم لوك شاو وتتحول إلى ركنية لم تثمر (15).

وأنقذ دي خيا مرماه من هدف التعادل بابعاده تسديدة قوية من مسافة قريبة لهارفاي بارنز (47)، ثم توغل ماديسون داخل المنطقة وتلاعب باكثر من مدافع قبل ان يسدد الكرة في الشباك الخارجية (48).

وخلّص دي خيا مرماه من التعادل بتصديه لتسديدة على الطاير لجايمي فاردي من مسافة قريبة على دفعتين (60).

وتابع دي خيا تألقه وأبعد ببراعة كرة قوية للدولي الجزائري رشيد غزال، بديل ماديسون، من ركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة إلى ركنية لم تثمر (76).

وكاد مانشستر يونايتد يوجه الضربة القاضية لأصحاب الأرض بتسديدتين قوية للدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، بديل راشفورد، من داخل المنطقة، والفرنسي أنطوني مارسيال، بديل التشيلي أليكسيس سانشيز، لكن شمايكل تدخل ببراعة وأنقذ الموقف (86 و90)، ورد عليه دي خيا بتصديه لكرتي فاردي (88) وهاري ماغواير (90+4).

وتختتم المرحلة غدا الإثنين بلقاء وست هام يونايتد وليفربول.