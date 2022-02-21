وجاء البيان بعد تعرض روبين كوخ لاعب ليدز يونايتد لإصابة في الرأس خلال مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد، حيث انتقدت الرابطة البروتوكول الحالي المعمول به مؤكدة أنه غير مفيد ولا يعزز سلامة اللاعبين، كما يضع ضغطا إضافيا على الطواقم الطبية التي تقوم بعملية تقييم ٍ سريعة لمعرفة مدى جدية الإصابات.

وذكرت الرابطة أن التغيير المؤقت سيتيح فرصة استئناف المباريات سريعا وسيقلل من الضغط على اللاعبين الذين يتحاملون على أنفسهم أحيانا رغم الإصابة، والفرق الطبية التي تعمل بأقصى سرعة، مشيرة إلى أن القوانين الحالية لمجلس كرة القدم (آيفاب) بلا جدوى وتضع اللاعبين تحت الخطر.

