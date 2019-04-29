ولعب سترلينغ دوراً بارزاً هذا الموسم مع سيتي، الذي يحتاج إلى انتصارين للاحتفاظ بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز، كما ساهم بشكل قوي في حملات ضد العنصرية في الرياضة.

وفازت نيكيتا باريس بجائزة لاعبة العام وتمثل مانشستر سيتي ومنتخب إنكلترا مثل سترلينغ.

وقالت الرابطة إن سترلينغ حصل على نسبة 62 في المئة من أصوات أكثر من 400 عضو بالمؤسسة.

وتفوق سترلينغ بفارق 100 صوت عن الهولندي فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول الذي فاز بجائزة لاعب العام من رابطة اللاعبين المحترفين في إنكلترا أمس الأحد.

وحصل لاعبون آخرون على أصوات من أعضاء رابطة الكتّاب مثل هاري كين (توتنهام هوتسبير) وإيدن هازارد (تشيلسي) وألكسندر لاكازيت (أرسنال) وبرناردو سيلفا وديفيد سيلفا (مانشستر سيتي)

وقال كاري براون رئيس الرابطة إن معيار الجائزة يتعلق باختيار "قدوة" ليكون لاعب العام والنظر إلى الأداء على مدار موسم كامل.

وأضاف "هناك اعتراف بالتأثير الهائل لشجاعة رحيم في مكافحة العنصرية وهذا سيترك إرثاً ليس فقط للأجيال القادمة في كرة القدم بل في المجتمع بشكل عام".