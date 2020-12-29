وأوضحت الرابطة أنه تمّ إجراء ألـف وأربعـِمـائة وتسعة وسبعين اختباراً في الفترة من الحادي والعشرين ولغايةِ السّابع والعشرين من ديسمبر الجاري، و شمِلت لاعبـِين و أجهزة ً فنّـية وإداريّة لمختلف الأندية، وبناءً على هذه النتائج سيَخضَع المصابـُون للعزل لعشرة أيّـام.
رابطة الدوري الممتاز تعلن عن 18 إصابة بفيروس كورونا
وأوضحت الرابطة أنه تمّ إجراء ألـف وأربعـِمـائة وتسعة وسبعين اختباراً في الفترة من الحادي والعشرين ولغايةِ السّابع والعشرين من ديسمبر الجاري، و شمِلت لاعبـِين و أجهزة ً فنّـية وإداريّة لمختلف الأندية، وبناءً على هذه النتائج سيَخضَع المصابـُون للعزل لعشرة أيّـام.
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