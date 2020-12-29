وأوضحت الرابطة أنه تمّ إجراء ألـف وأربعـِمـائة وتسعة وسبعين اختباراً في الفترة من الحادي والعشرين ولغايةِ السّابع والعشرين من ديسمبر الجاري، و شمِلت لاعبـِين و أجهزة ً فنّـية وإداريّة لمختلف الأندية، وبناءً على هذه النتائج سيَخضَع المصابـُون للعزل لعشرة أيّـام.

