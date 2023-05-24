وأكدت الرابطة أن الميركاتو الصيفي سينطلق يوم 14 يونيو المقبل على أن يختتم يوم 1 سبتمبر على الساعة الحادية عشرة ليلاً.

فيما ستتفتح فترة الانتقالات الشتوية يوم 1 يناير من العام المقبل على أن تغلق أبوابها 1 فبراير على الساعة الحادية عشرة ليلاً.

