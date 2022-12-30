وحسب ما كشفت عنه رابطةُ الدوري الإنكليزي الممتاز على مِنصاتها في وسائل التواصل ستَقُومُ أندية الدوري الممتاز خلال منافسات الجولة الثامنة عشرة بين 30 ديسمبر و1 يناير بالوقوف دقيقة صمتٍ قبل انطلاق كل مباراة، وسيرتدي اللاعبون والحكام شاراتٍ سوداء تكريماً للأسطورة الراحل.

