وحسب ما كشفت عنه رابطةُ الدوري الإنكليزي الممتاز على مِنصاتها في وسائل التواصل ستَقُومُ أندية الدوري الممتاز خلال منافسات الجولة الثامنة عشرة بين 30 ديسمبر و1 يناير بالوقوف دقيقة صمتٍ قبل انطلاق كل مباراة، وسيرتدي اللاعبون والحكام شاراتٍ سوداء تكريماً للأسطورة الراحل.
رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز تعلن الحداد في الجولة الـ18 تكريماً للأسطورة بيليه
وحسب ما كشفت عنه رابطةُ الدوري الإنكليزي الممتاز على مِنصاتها في وسائل التواصل ستَقُومُ أندية الدوري الممتاز خلال منافسات الجولة الثامنة عشرة بين 30 ديسمبر و1 يناير بالوقوف دقيقة صمتٍ قبل انطلاق كل مباراة، وسيرتدي اللاعبون والحكام شاراتٍ سوداء تكريماً للأسطورة الراحل.
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