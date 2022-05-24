أعطى مجلس إدارة رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم موافقته على انتقال ملكية نادي تشيلسي إلى مجموعة تود بوهلي الأميركية وفق ما أعلن الثلاثاء، ما يجعل الصفقة تقترب خطوة إضافية من اتمامها نهائياً.

ووافقت مجموعة بوهلي على شراء تشيلسي مقابل 4.25 مليار جنيه استرليني (5.3 مليار دولار) من مالكه السابق الروسي رومان أبراموفيتش في السابع من أيار/مايو.

وقال بيان رابطة الدوري الممتاز الثلاثاء "وافق مجلس إدارة الدوري الإنكليزي الممتاز اليوم على الاستحواذ المقترح على نادي تشيلسي لكرة القدم من قبل تود بوهلي/كليرلايك كونسورتيوم".

لكن البيان أضاف "يبقى الشراء خاضعاً لإصدار الحكومة (البريطانية) لرخصة البيع المطلوبة والإكمال المرضي للمراحل النهائية من الصفقة".

وكان أبراموفيتش طرح النادي اللندني للبيع مطلع آذار/مارس، قبل أيام فقط من عقوبات فرضتها عليه الحكومة البريطانية على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

لكن البيع استغرق وقتاً طويلاً بسبب مخاوف الحكومة من إمكانية دخول ربح من العملية الى خزينة أبراموفيتش.

وكانت هناك مخاوف من انهيار عملية الاستحواذ بسبب الديون البالغة 1.5 مليار جنيه إسترليني المستحقة على الشركة الأم لتشيلسي، "فوردستام ليميتد"، لصالح "كامبرلي انتراشونال إينفستمنتس"، وهي شركة مقرها جيرسي يشتبه بأنها على صلات بأبراموفيتش.

ويُعتَقد بأن أبراموفيتش الذي قال إنه لم يطالب بسداد قرضه، قدم تأكيداً للحكومة بأن شريكه، ديميتريس يوانيدس، قد استقال من الصندوق الذي يمتلك "كامبرلي إنترناشونال".