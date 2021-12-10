وشددت الرابطة ُ على ضرورةِ العملِ بالبروتوكولِ مجدداً بعدما خففت الأندية من قيودها منذ بدايةِ الموسم الحالي.

وسيكون على جميعِ اللاعبينَ والأطقمِ التدريبية والطبيةِ الالتزامُ بالتباعدِ الاجتماعي، وارتداءُ الكمامات في جميع الأماكن المغلقة، إضافة لعدمِ استمرارِ حصصِ العلاج الطبيعي لأكثرَ من خمسَ عشرةَ دقيقة.

في الوقت ذاته أصبحت شهادة ُ تلقي اللقاح أو شهادة ُ نتيجةٍ سلبية للفحصِ إلزامية بالنسبةِ للجماهير لحضورِ مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز داخلَ الملاعب اعتبارا من الجولةِ المقبلة، تطبيقاً للقرارِ الحكومي الصادر الأربعاء بضرورةِ تقديمِ إحدى الشهادتين لأي حدثٍ رياضي يقامُ بحضورِ عشرةِ آلاف شخص أو أكثر.



