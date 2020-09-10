البيان أوضح أن تأكيد النّادي بأنّ رابطة الدوري الممتاز قد رفضت صفقة الاستحواذ غير صحيح.

وأضاف أنّ مجلس إدارة الرّابطة قدّم في مناسبات عدّة رأيه حول شخصيّات يُعتقد أنّها ستتحكّم بالنّادي في حال تمّ إمضاء صفقة الاستحواذ مؤكداً أنّ هذا الرأي مبني على نصيحة قانونيّة ما يعني أنّ صفقة الاستحواذ من الممكن أن تَتقدّم إلى المرحلة التالية في حال قدّمت الشخصيّات ذات الصلة جميع المعلومات المناسبة لتَخضع هذه الشخصيّات بعد ذلك إلى تقييم الملاءمة من جانب مجلس الإدارة.

وأوضح البيان أنّه من غير الصّحيح الإشارة بأّن هذه القرارات اتّخذها أيّ شخص بل اتُـّخذت بالإجماع من قبل جميع أعضاء مجلس رابطة الدوري الممتاز.

