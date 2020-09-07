وذكرت تقاريرُ صحفيةٌ أن رابطة البريمييرليغ أخطرت الأندية رسمياً بهذا القرار، وذلك لإنهاءِ الموسم في الوقت المحدد، مُضيفةً أن كل طلبات الأندية بتأجيل المباريات سترفَض إلا في حال توفُر أقلَ من أربعة عشر لاعباً قادراً على المشاركة، وبخِلافِ ذلك فسيكون على الأندية الاعتمادُ على لاعبي فريقِ تحتَ واحد وعشرين عاماً لخَوض المباريات.

وأضافت الرابطةُ في البروتوكول الذي أرسَلته إلى الاندية أن أيَ فريقٍ يَفشلُ في خوض مباراةٍ سيُوَاجِه غرامة مالية وإمكانيةَ خَصْم نقاط من رصيده، وستَمنَحُ الرابطة ُرُخصة اللعب في مباريات الدوري لأي لاعبٍ من الشباب أو الناشئين أو فِرَق الرديف شريطة المشاركة مع فريقه ولو لدقيقة واحدة في مباريات الكؤوس أو في البطولات الأوروبية، مشددة على أن الموسم سينتهي في الثالث والعشرين من مايو من العام المقبل مهما كانت الظروف.

