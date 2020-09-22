وذكرت الرابطة أن بروتوكول عودة الجماهير تم وضعه عبر مختصين ومسؤولين حكوميين بأعلى معايير الحماية، مضيفة أن وجود الجماهير في المدرجات أكثر سلامة من وجودهم في الأماكن العامة الأخرى المفتوحة الآن، ضاربة المثل ببعض الدوريات الأوروبية الأخرى.

وأضافت الرابطة أن كرة القدم مختلفة بلا جماهير إضافة إلى الخسائر المادية الضخمة والتي بلغت سبعمائة مليون جنيه استرليني الموسم السابق، وحاليا تخسر الأندية نحو مئة مليون كل شهر.

وأكدت رابطة البريميرليغ أنها ستواصل العمل مع الأندية والحكومة من أجل عودة جماهيرية آمنة بأسرع وقت.

