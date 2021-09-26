هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة الحادية والستين بعد مجهود فردي رائع من نجم الفريق راؤول خيمينيز، ليرفع وولفرهامبتون رصيده إلى ست نقاط بعد ست جولات. في موسم هو الأسوأ له منذ عودته إلى البريمييرليغ.

وهدف خيمينيز (الذي تعرض لإصابة بالغة بالرأس الموسم الماضي) في الدوري الإنكليزي الممتاز جاء بعد صيام لمدة 805 دقائق منذ أكتوبر 2020.

بدوره فشل ساوثهامتون في تحقيق الفوز في أول 6 جولات من الدوري الإنكليزي الممتاز لأول مرة منذ 1998 - 1999.

لمتابعة أخبار الدوري الإنكليزي والترتيب وكل ما يتعلق بالمسابقة اضغط هنا