راؤول خيمينيز: نجوت بأعجوبة من قبل beIN SPORTS August 18, 2021 20:02 1:37 دقيقة قال راؤول خيمينيز مهاجم وولفرهامبتون إنّ بقاءَه على قيد ِ الحياة معجزة بعد إصابتـه بكسر في الجمجمة كاشفا أنه تعرض لنزيف في المـُخّ أيضا، بعد الإصابة العنيفة التي تعرض لها الموسمَ الماضي، إثر احتكاك مع دافيد لويـز مدافع آرسنال حينها. مقابلات راؤول خيمينيز وولفرهامبتون -آخر الفيديوهات 10:22 دقيقة مهدي بن عطية في لقاء خاص مع beIN SPORTS 2:42 دقيقة شاب يهوى جمع قمصان ميسي 0:55 دقيقة ليون يعاقب مدافعه مارسيلو باللعب مع الفريق الرديف 1:37 دقيقة راؤول خيمينيز: نجوت بأعجوبة 0:43 دقيقة تشيلسي يعير باتشواي لبيشكتاش 0:43 دقيقة لوكاكو يتمرن مع البلوز استعداداً لديربي لندن 0:36 دقيقة بطولة الولايات المتحدة: تيم ينسحب بسبب الإصابة 0:48 دقيقة موقعة مرتقبة في ملعب النور بين بنفيكا وآيندهوفن 1:06 دقيقة تقارير - خلاف كبير بين رئيس توتنهام وكاين 0:41 دقيقة فاران يلتحق بتدريبات مانشستر يونايتد