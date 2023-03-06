وسجل النجمُ المصري محمد صلاح هدفين ليُزيدَ من بؤسِ اليونايتد، الشوط الثاني كان كارثياً لدي خيا.

وتأتي السباعية بعد أسابيعَ من الحديث عن رباعية تاريخية ربما يحققها اليونايتد لكنها كشفت الفريق وقد يكون للنتيجة تأثير واسعٌ على ماتبقى من مواجهات الموسم.