دي خيا ينال جائزة أفضل حارس في الدوري الإنكليزي الممتاز من قبل beIN SPORTS May 28, 2023 20:55 1:40 دقيقة نال الحارس الإسباني ديفيد دي خيا جائزة أفضل حارس في الدوري الإنكليزي الممتاز لموسم 2022-2023. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز ديفيد دي خيا -آخر الفيديوهات 9:32 دقيقة جماهير برشلونة تكرّم كل من بوسكيتس وألبا 4:55 دقيقة برشلونة يحقق فوزاً كبيراً على ريال مايوركا 4:17 دقيقة إسبانيول يهبط إلى دوري الدرجة الثانية 4:17 دقيقة المنتخب العراقي يتعادل مع نظيره المنتخب الإنكليزي 3:31 دقيقة ريال سوسييداد يضمن مقعد دوري الأبطال رغم الخسارة 2:56 دقيقة منتخب أوروغواي يفوز على نظيره المنتخب التونسي 0:30 دقيقة السلوفيني روغليتش يتوج بلقب طواف إيطاليا 2:49 دقيقة ماذا قال دايتش بعد ضمان إيفرتون للبقاء؟ 0:42 دقيقة فيلا يقتنص المركز السابع ويتأهل لدوري المؤتمر 1:40 دقيقة دي خيا أفضل حارس في الدوري الإنكليزي الممتاز