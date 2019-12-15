دي بروين يتحدث عن "ابداعه" أمام أرسنال من قبل beIN SPORTS December 15, 2019 21:21 1:41 دقيقة تحدّث الدولي البلجيكي كيفين دي بروين عن تألقه وابداعه اليوم في مباراة فريقه مانشستر سيتي أمام أرسنال. -آخر الفيديوهات 3:02 دقيقة الـ"سيتي" يستعرض بثلاثية في شباك أرسنال 0:35 دقيقة ليفربول في الدوحة بحثا عن لقب مونديالي أول 3:23 دقيقة مانشستر يونايتد يفشل في تجاوز عقبة إيفرتون 4:39 دقيقة يوفنتوس ورونالدو يستعيدان بريقهما 3:18 دقيقة توتنهام بـ"هدف قاتل" يحصد نقاطاً هامة 12:37 دقيقة تقرير خاص - منتخب جيبوتي 1:17 دقيقة فلامينغو يوثق رحلته من البرازيل وحتى قطر 2:16 دقيقة الآلاف من جماهير ليفربول تسافر لمساندة فريقها 0:40 دقيقة جماهير مونتيري تخطف الأضواء في كورنيش الدوحة 2:04 دقيقة محمد صلاح.. أعاد اكتشاف نفسه مع ليفربول