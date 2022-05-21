وقدّم دي بروين أداءً لافتاً مع سيتي هذا الموسم وساعد فريقه على احتلال صدارة الدوري الممتاز بفارق نقطة عن ليفربول قبل مرحلة على نهاية المسابقة.

وكان المصري محمد صلاح المرشح الأبرز للجائزة بعد نصف موسم مبهر على جميع الأصعدة لكن غيابه عن التهديف في الأسابيع الأخيرة جعل دي بروين يتقدم عليه.

كما اختير نجم مانشستر سيتي فيل فودين أفضل لاعب شاب في الدوري الإنكليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي.

ونال فودين النسبة الأعلى من التصويت ليتقدم لائحة مصغرة تضمنت ثمانية لاعبين ليصبح أول لاعب يتوج بالجائزة في موسمين متتاليين.

فودين البالغ من العمر واحداً وعشرين عاماً نال مكانته في تشكيلة المدرب بيب غوارديولا وكان له دور فعال في رحلة السيتي في المنافسة على لقب البرمييرليغ حيث شارك في سبع وعشرين مباراة بالدوري هذا الموسم مسجلاً تسعة أهداف مع خمس تمريرات حاسمة.