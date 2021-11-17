دين سميث واثق من قدرته على إنقاذ نوريتش من الهبوط من قبل beIN SPORTS November 17, 2021 21:55 0:43 دقيقة خلال تقديمه رسمياً مدرباً لنوريتش سيتي قال دين سميث إنه واثق من قدرته على قيادة الفريق إلى الحفاظ على مكانه في الدوري الإنكليزي الممتاز، رافضاً فكرة اعتبار قبوله لهذا المنصب مخاطرة. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز نوريتش سيتي دين سميث -آخر الفيديوهات 0:43 دقيقة دين سميث واثق من قدرته على إنقاذ نوريتش من الهبوط 0:47 دقيقة زينيت يواصل عروضه القويّة 5:20 دقيقة سيدات برشلونة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 3:18 دقيقة تواصل رفع أعلام المنتخبات المتأهلة إلى المونديال 0:36 دقيقة هوفمان يستقيل من رئاسة رابطة الدوري الإنكليزي 0:47 دقيقة الفوز الثاني لسيدات البرازيل ببطولة العالم للبادل 1:25 دقيقة راكيتيتش في مقابلة حصرية مع beIN SPORTS 1:19 دقيقة تسيتسيباس حزين لانسحابه من البطولة الختامية 0:44 دقيقة دجوكوفيتش يعبر بسهولة لنصف نهائي الجولة الختامية 1:31 دقيقة بلماضي يشكر الجماهير الجزائرية