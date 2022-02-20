ديلي آلي يتحدث عن دور لامبارد في تواجده مع إيفرتون من قبل beIN SPORTS February 20, 2022 14:46 8:22 دقيقة قال الإنكليزي ديلي آلي المنتقلُ حَديثاً من توتنهام إلى إيفرتون إن فرصة العملِ مع المدرب فرانك لامبارد كانت أحد الأسباب وراء انتقاله إلى صفوف التوفيز مشيداً أيضاً بالأجواء التي تصنعها جماهير الفريق. مقابلات إيفرتون ديلي آلي -آخر الفيديوهات 0:36 دقيقة المصرية ميار شريف تغادر بطولة قطر توتال إنرجيز 0:30 دقيقة باخ يعلن رسمياً ختام الألعاب الأولمبية الشتوية 8:22 دقيقة ديلي آلي يتحدث عن دور لامبارد في تواجده مع إيفرتون 1:32 دقيقة كيل بروك يتغلب على أمير خان 2:29 دقيقة بطولة قطر توتال تنطلق اليوم 2:55 دقيقة النمسا تتوج بالمدالية الذهبية للتزلج الألبي 3:05 دقيقة المنتخب البريطاني للسيدات يتوج بذهبية الكيرلينغ 2:47 دقيقة مواجهة مرتقبة بين فالنسيا وبرشلونة 2:52 دقيقة المصري يكمل استعداداته لمواجهة مازيمبي 2:46 دقيقة شبيبة الساورة يطمح إلى تدارك انطلاقته المتعثرة