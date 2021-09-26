ديربي مرتقب بين آرسنال وتوتنهام من قبل beIN SPORTS September 26, 2021 11:22 3:06 دقيقة يستضيف آرسنال جارَه وغريمه توتنهام في ديربي هو الثالث على التوالي لفريق السبيرز الذي خسر أمام تشيلسي وكريستال بالاس في الجولتين الماضيتين، وتأتي المباراة في ظروف متباينة للفريقين. ديربي شمال لندن سيقام ضمن المرحلة السادسة من الدوري الإنكليزي الممتاز. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز توتنهام أرسنال -آخر الفيديوهات 0:39 دقيقة اللجنة العليا تطلق مبادرة "كن أنت المستضيف" 3:07 دقيقة ديربي الهلال والمريخ خلف أبواب موصدة 1:01 دقيقة الترجي بطلاً لكأس السوبر التونسية 1:20 دقيقة كريستنسن يتحدث عن مشاركة الدنمارك في يورو 2020 3:06 دقيقة ديربي مرتقب بين آرسنال وتوتنهام 0:42 دقيقة سكاري تصعد إلى نهائي بطولة أوسترافا 1:51 دقيقة بوتشيتينو: "فوز مهم قبل مواجهة مانشستر سيتي" 2:43 دقيقة التعادل السلبي يحسم مباراة ريال مدريد أمام فياريال 4:05 دقيقة سان جيرمان يواصل مسيرة الانتصارات ويعزز صدارته 1:21 دقيقة كومان لا يريد التوقف عند "قضية طرده"