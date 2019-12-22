متابعة: مازن الريس

كبّد تشيلسي مضيفه توتنهام الهزيمة الأولى على أرضه تحت إمرة مورينيو 2-0 اليوم الأحد ضمن الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.

وكان البرازيلي ويليان نجم ديربي لندن بلا منازع بتسجيله ثنائية فريقه (12 ومن ركلة جزاء 45+4) في الوقت الذي قدم به الأرجنتيني كازانيغا حارس توتنهام أداءً باهتاً للغاية خاصة بعد تسببه بركلة جزاء مجانية لصالح الفريق الضيف.

وتلقت طموحات مورينيو بتعديل النتيجة ضربة موجعة أخرى في الشوط الثاني عقب طرد نجم الفريق سون هيونغ بسبب الخشونة (62).

وعاد تشيلسي بفضل هذه النتيجة إلى سكة الانتصارات عقب تلقيه هزيمتين توالياً في الدوري الممتاز رافعاً رصيده إلى 32 نقطة ومعززاً موقعه في المركز الرابع.

من جهته تلقى توتنهام خسارته الثانية في الدوري بقيادة مدربه البرتغالي مورينيو والأولى على أرضه معه ليتوقف رصيده عند 26 نقطة.

وشهد اللقاء عموماً العديد من الاعتراضات على قرارات الحكم تايلور الذي لم يعر اهتماماً لمطالبات مورينيو بركلة جزاء واحدة على الأقل.



هذه أول خسارة لمورينيو على أرضه أمام فريق سبق وأن دربه

مباراة توتنهام وتشيلسي - التغطية الخاصة

(90+4) البلجيكي البديل باتشواي يهدر جهد زميله ويليان ويفوّت على تشيلسي الهدف الثالث.

(88) كانتي يهدر بغرابة فرصة تسجيل الهدف الثالث عقب مرتدة مثالية لفريقه.

(76) توتنهام طالب بركلة جزاء بحجة وجود مسك على كانتي لكن الحكم يقرر مواصلة اللعب.

(74) تسديدة قوية من الفرنسي كانتي تعلو المرمى.

(62) الأمور تزداد صعوبة على توتنهام إثر طرد سون بسبب الخشونة.

(55) توتنهام عاجز عن إيجاد أي ثغرة في دفاع تشيلسي صاحب الخطورة الأكبر من خلال الهجمات المرتدة.

- هدف (45+4): ويليان يضيف الثاني من ركلة جزاء أهداها الأرجنتيني كازانيغا حارس توتنهام للفريق الضيف بعد تهوره وإعاقته الإسباني ألونسو.

(40) سيسوكو يحاول استثمار خطأ دفاعي لكنه يصل متأخراً ليصطدم بالإسباني كيبا حارس تشيلسي.

(29) الكوري الجنوبي سون يهدر فرصة التعديل بتسديدة طائشة.

(28) أول ظهور لتوتنهام بمحاولة لنجمه هاري كين من داخل منطقة الجزاء، تعلو المرمى.

جماهير توتنهام ما تزال تنتظر ردة فعل من فريقها الذي يدافع بكثافة ليتجنب الهدف الثاني مع انتصاف الشوط الأول.

- هدف (12): البرازيلي ويليان يفتتح التسجيل بتسديدة رائعة مترجماً سيطرة فريقه على الدقائق الماضية.

انطلاق مباراة توتنهام وتشيلسي.

التشكيلة الرسمية لكل من تشيلسي وتوتنهام