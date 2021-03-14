ديربي لندني منتظر بين توتنهام وأرسنال من قبل beIN SPORTS March 14, 2021 10:31 3:21 دقيقة يسعى توتنهام لتحقيق الفوز السادس على التوالي في جميع المسابقات، وتوسيع الفارق بينه وبين جاره اللدود آرسنال إلى عشر نقاط عندما يرحل إلى ملعب الإمارات عصر الأحد لمواجهة المدفعجية في ديربي لندني مثير. تقارير إخبارية توتنهام هوتسبير الدوري الإنكليزي الممتاز أرسنال -آخر الفيديوهات 2:13 دقيقة غاتوسو يعود إلى ميلان بهدف إسعاد جماهير نابولي 3:44 دقيقة ليل وموناكو في لقاء لا يحتمل أنصاف الحلول 4:10 دقيقة مواجهة بطموحات أوروبية بين مان يونايتد ووست هام 3:21 دقيقة ديربي لندني منتظر بين توتنهام وأرسنال 4:04 دقيقة أتلتيكو مدريد يعود بتعادل مخيب من أرض خيتافي 0:47 دقيقة فيورنتينا يحقق انتصارا عريضاً على بينيفنتو 3:33 دقيقة مانشستر سيتي يواصل انتصاراته ويكتسح فولهام 0:51 دقيقة إنكلترا تفوز على فرنسا في بطولة الأمم الست للرغبي 0:49 دقيقة سيمبا لن يلعب أمام جماهيره مجدداً في دوري الأبطال 0:51 دقيقة ساسوولو ينتزع فوزاً صعباً من فيرونا