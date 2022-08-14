ويسعى انطونيو كونتي لوقف سلسلة هزائمه أمامَ فريقه القديم، حيث أنه خسر في ثلاثِ مناسبات أمام توماس توخيل الموسم الماضي.

مواجهة تشيلسي وتوتنهام ستقام مساء اليوم الأحد في السادسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة وستبث عبر قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM.

