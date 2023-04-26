دياش عن القمة ضد أرسنال: ليست إلا جولة من قبل beIN SPORTS April 26, 2023 15:15 1:24 دقيقة وصف روبن دياش مدافعُ مانشستر سيتي، المباراة بأنها جولةٌ أخرى من سباقِ اللقبِ بين الفريقين لكنها لن تكونَ حاسمة، مشيراً لأنها تأتي في توقيتٍ جيد لمانشستر سيتي، مشدداً على ضرورةِ إظهارِ شخصيةِ الفريق. مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر سيتي روبن دياش -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة فافرينكا يشقّ طريقه بنجاح إلى الدور الثاني 3:37 دقيقة مباراة مانشستر سيتي وآرسنال - التغطية الخاصة 2:50 دقيقة ليفربول يتطلع لمواصلة الانتصارات 1:24 دقيقة دياش عن القمة ضد أرسنال: ليست إلا جولة 1:13 دقيقة أوديغارد متحمس لمقابلة مانشستر سيتي 24:09 دقيقة لقاء خاص مع التونسي إلياس السخيري لاعب كولن 1:05 دقيقة أليغري يتحدث عن المواجهة المرتقبة ضد إنتر 2:54 دقيقة برشلونة يواجه رايو فايكانو للاقتراب خطوة من اللقب 3:37 دقيقة قمة بعنوان حسم المصير بين مانشستر سيتي وأرسنال 3:50 دقيقة ثلاثية قاتلة من يونغ تسقط سلتيكس وتأهل ناغتس وصنز