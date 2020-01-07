وأمضى لاعب الوسط البالغ من العمر 29 عاماً، الذي فاز بالدوري مع ليستر سيتي في 2016 وانتقل إلى تشيلسي في 2017، النصف الأول من الموسم معاراً إلى بيرنلي بعدما خرج من الحسابات في ستامفورد بريدج.

وقال دين سميث مدرب فيلا: "داني كان عضواً أساسياً في تشكيلة ليستر سيتي الفائزة بالدوري ومثل المنتخب الإنكليزي ويمتلك خبرة واسعة".

ويحتل فيلا المركز 17 في الدوري ويتقدم بنقطة واحدة على منطقة الهبوط وابتليت تشكيلته بالإصابات في الفترة الأخيرة.

Danny Drinkwater has joined Aston Villa on loan until the end of the season! 🙌#AVFC @eToro — Aston Villa (@AVFCOfficial) January 7, 2020

وجون تيري قائد تشيلسي السابق هو مساعد سميث.

وأعار النادي اللندني هدافه الحالي تامي أبراهام إلى فيلا الموسم الماضي، قبل أن يعود إلى البلوز ويتألق بشكل لافت جداً مع الفريق في الموسم الحالي، إذ أحرز إلى الآن 12 هدفاً.

وشارك درينكووتر في ثلاث مباريات مع إنكلترا آخرها في 2016، ولعب مباراتين فقط مع بيرنلي هذا الموسم بعد إصابته في أربطة الكاحل في مشاجرة خارج ملهى ليلي.

كما وجهت اتهامات للاعب بالقيادة تحت تأثير الكحول في نيسان/أبريل من العام الماضي أثناء وجوده في تشيلسي وقال المدرب وقتها ماوريتسيو ساري إن لاعب الوسط ليس له مكان في النادي ولا يناسب أسلوب لعبه.