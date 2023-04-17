الصحيفة ذكرت أن المدرب الألماني يرفض تأكيد استمرار النجم المصري في هذه المهمة، خاصة بعد إهداره ركلتين أمام بورنموث وآرسنال، قد تكلفا الفريق كثيرا هذا الموسم. وأضافت الصحيفة أن صلاح الذي يعتبر المنفذ الأول للركلات منذ وصوله إلى الآنفيلد في 2017، قد يتخلى عن المهمة، مشيرة إلى أن كلوب سيتحدث مع اللاعب بهذا الخصوص.

