وطرد نونيز بعد اعتدائه على مدافع كريستال بالاس، الدانماركي يواكيم أندرسن في الدقيقة 57، ضمن المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

وأصبح داروين نونيز ثاني لاعب من ليفربول يُطرد في أول ظهور له في الدوري الإنكليزي الممتاز على ملعب آنفيلد بعد جو كول ضد آرسنال في عام 2010، أيضًا في 15 أغسطس.

ودخل نونيز احتياطياً في الجولة الأولى وسجل أحد هدفي ليفربول في التعادل مع فولهام (2-2).

كما ساهم بتتويج الريدز بكأس الدرع الإنكليزي عندما سجل الهدف الثالث 3-1 لليفربول على مانشستر سيتي بعد دخوله من الدكة بديلاً للبرازيلي فيرمينو.

وسيغيب نونيز عن لقاء ليفربول مع غريمه مانشستر يونايتد في الجولة الثالثة يوم الإثنين.