وكان من المقرر أن ينتهي التعاقد مع ماتا حتى نهاية حزيران/ يونيو، لكن بعد مفاوضات مطولة أكد يونايتد أنه توصل إلى اتفاق لإبقاء الإسباني في أولد ترافورد.

وقال ماتا "إنه لشرف كبير أن أواصل تمثيل هذا النادي المذهل ومشجعينا المذهلين. لقد كنت في مانشستر يونايتد منذ خمس سنوات وأنا فخور بأن أسمّي أولد ترافورد بيتي".

وأضاف "أتطلع للعمل مع سولشار ومساعديه المدربين الرائعين؛ الرؤية التي لديهم للنادي مثيرة حقاً وأنا سعيد للغاية لأنني سأكون جزءاً من ذلك".

وانضم اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً إلى يونايتد في كانون الثاني/ يناير 2014 بعد أن خسر مكانه في فريق تشيلسي الأول، وأصبح سريعاً في أحد قادة الفريق تحت قيادة ديفيد مويز.

على الرغم من أن ماتا لعب 161 مباراة في الدوري الإنكليزي الممتاز مع يونايتد، إلا أنه لم ينجح أبداً في إعادة اكتشاف النموذج الذي ظهر في موسمه الثاني مع تشيلسي، عندما سجل 20 مرة في جميع المسابقات ضعف أفضل رقم للإسباني لموسم واحد في يونايتد.

مع ذلك، فقد واصل كل من مويز ولويس فان غال وخوسيه مورينيو وسولشار وضع ماتا كحجر أساس في الفريق

وقال سولشار في وقت سابق من هذا الشهر "خوان محترف بشكل كامل وواحد من أكثر اللاعبين الذين عملت معهم ذكاء، إنه مثال رائع للاعبين الأصغر سناً في نهجه، إنه يفهم ما يعنيه أن يكون لاعباً في مانشستر يونايتد وقد احتضن كل شيء عن هذا النادي الرائع".

وتابع"أنا مسرور لأنه وقع عقداً جديداً، أعرف أن موهبته وعقليته ستكون ذات قيمة كبيرة للفريق".

الجدير بالذك أن الراحلين المؤكدين عن الشياطين الحمر حتى الآن هم: أنطونيو فالنسيا واندر هيريرا، في حين تحوم الشكوك حول كل من ماركوس روخو وماتيو دارميان وبول بوغبا وأليكسيس سانشيز وروميلو لوكاكو.