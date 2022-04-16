وفيما كان توتنهام يبحث عن فوز خامس توالياً يبعده عن جاره ومطارده في المركز الرابع أرسنال الذي خسر الأسبوع الماضي أمام برايتون تحديداً، سجل البلجيكي لياندرو تروسار هدفاً قاتلاً منح الضيوف الفوز في الدقيقة الأخيرة.

وتجمد رصيد توتنهام عند 57 نقطة من 32 مباراة.

في المقابل، وبعدما فقد آماله الأوروبية، تابع برايتون العاشر الذي خسر قبل شهر أمام توتنهام بهدفين على ارضه، انتفاضته بعد فوزين على فريقي شمال لندن أرسنال وتوتنهام الطامحين لمركز رابع مؤهل لدوري الأبطال، وهو انجاز صنعه فقط هال سيتي في البريميرليغ في تشرين الاول/اكتوبر 2008.

ولم تنجح تشكيلة المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي بكسر حائط صد دفاع برايتون مع المهاجمين الدولي هاري كاين والكوري الجنوبي سون هيونغ-مين. وفيما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الاخيرة، قام تروسار بمجهود فردي وأنهى الهجمة أرضية قريبة في شباك الفرنسي الدولي المخضرم هوغو لوريس (90).

