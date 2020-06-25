وسجل لتشيلسي الأميركي كريستيان بوليسيتش البرازيلي 36 و البرازيلي ويليان من ركلة جزاء 76، فيما وقع على هدف سيتي الوحيد البلجيكي كيفين دي بروين 55.

وتجمد رصيد سيتي عند النقطة 63 في المركز الثاني خلف ليفربول البطل 86، وهو فقد لقبه رسمياً حتى لو فاز بجميع مبارياته المتبقية وخسر الريدز كذلك.

بدوره صار رصيد فريق المدرب فرانك لامبارد 54 نقطة في المركز الرابع.

وشهدت المباراة أخطاءً فردية فادحة من ناحية فريق المدرب الإسباني بيب غوراديولا ما جعله يخسر فرصة تأجيل تتويج ليفربول.

مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي - التغطية الخاصة

- نهاية المباراة بفوز تشيلسي 2-1 وتتويج ليفربول بلقب غالٍ

(90+3) الإسباني بيدرو اقترب من تسجيل الثالث لتشيلسي لكن إيدرسون أبعد كرته في الرمق الأخير.

- (78) هدف التقدم مرة أخرى لتشيلسي بواسطة البرازيلي ويليان من ركلة جزاء، تسبب بها فيرناندينيو بلمسه الكرة بيده وطرده على إثر ذلك.

(74) كايل والكر بفدائية إعجازية ينقذ مرماه من كرة في طريقها للمرمى من ماونت

القائم ينقذ هدف محقق لسيتي بعد أن انفرد رحيم ستيرلينغ بكيبا.

- (55) سيتي يجد ضالته أخيراً من خلال دي بروين الذي سجل هدفاً مميزا من حرة مباشرة نفذها باتقان.

بداية الشوط الثاني وسيتي يبحث عن التعديل.

نهاية الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدف دون مقابل.

- (36) هدف من هجمة مرتدة غاية في الاتقان قادها الأميركي كريستيان بوليسيتش ووضعها باتقان عن يسار إيدرسون في الزاوية البعيدة.

(32) أول خطورة فعلية للبلوز على مرمى سيتي رأسية عبر أندرياس كريستينسن أنقذها إيدرسون.

(18) رأسية خطيرة للبرازيلي فيرناندينيو يبعدها كيبا حارس تشيلسي بصعوبة.

(10) اللعب ينحصر في وسط الملعب لا فرص خطيرة إلى الآن.

(5) مان سيتي يحاول فرض أسلوبه لخطف هدف مبكر يحقق به البداية الجيدة.

انطلاق المباراة.

التشكيلة الرسمية لكل من تشيلسي ومانشستر سيتي

Two changes in the Chelsea team tonight! 👊#CHEMCI pic.twitter.com/VKM6ctmeTk — Chelsea FC (at 🏡) (@ChelseaFC) June 25, 2020