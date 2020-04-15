حوار خاص مع ساديو ماني من قبل beIN SPORTS April 15, 2020 20:50 1:15 دقيقة في رسالة حصرية لمراسلنا أشرف بن عياد أكد الدولي السنغالي ونجم ليفربول الإنكليزي ساديو ماني أنه ملتزم بالبقاء في المنزل مع الاستمرار في التدريبات بكل جدية ودعا ماني محبيه إلى متابعة فيلمه الوثائقي الأخير . مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز -آخر الفيديوهات 12:23 دقيقة موجز الأخبار 3:15 دقيقة كيف أثر وباء كورونا في الإعلام الرياضي البرازيلي؟ 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 5:01 دقيقة إمكانية استئناف الدوري الإيطالي أواخر الشهر المقبل 2:42 دقيقة النمسا تسمح بعودة التدريبات الجماعية 1:39 دقيقة أسرة فلسطينية تلجأ لسطح البيت للممارسة الكاراتيه 1:03 دقيقة بيليه ونيمار يهنئان سانتوس بذكرى تأسيسه 0:47 دقيقة إرجاء التظاهرات الجماهيرية في ألمانيا إلى أغسطس 1:15 دقيقة حوار خاص مع ساديو ماني 0:45 دقيقة ماتويدي وروغاني يتعافيان من فيروس كورونا