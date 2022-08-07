ويأتيكم اللقاء مباشرةً وحصرياً اليوم الأحد على beIN SPORTS 1 PREMIUM في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

- التقى وست هام يونايتد مع مانشستر سيتي في المباراة الافتتاحية للدوري في ثلاث مناسبات خسرها فيها جميعها من دون أن يتمكن من تسجيل أي هدف (تلقى فيها 11 هدفاً).

- لم يخسر مان سيتي في آخر 13 مباراة بالدوري الممتاز ضد وست هام (فاز 10 تعادل 3)، وفقط ضد برايتون (14) خاض عددا أكبر من المباريات من دون خسارة من بين فرق البطولة المشاركين في موسم 2022-2013.

- وست هام هو ثاني فرق الدوري الممتاز بعدد الهزائم أمام حامل اللقب (36)، خلف توتنهام (38).

- قد يصبح إيرلينغ هالاند مهاجم مان سيتي سابع لاعب نرويجي يسجل في مباراته الاولى بالدوري الممتاز، والثالث الذي يحقق ذلك في الجولة الاولى من الموسم (توروي اندري فلو في 1997-1998 واداما دياموندي في 2016-2017). يذكر أن والده الف اينجه هالند خاض 181 مباراة بالدوري الممتاز بين 1994 و2001 آخرها مع مان سيتي ضد وست هام يونايتد في إبريل 2001.

