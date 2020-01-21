حلم التتويج يقترب بعد معاناة استمرت 30 عاما من قبل beIN SPORTS January 21, 2020 13:34 2:34 دقيقة مع كل فوز تعلو أصوات جماهير ليفربول أكثر فأكثر.. فالحلم الذي طال انتظاره يوشك أن يصبح حقيقة. ثلاثون عاما من اليأس ستصبح بعد أسابيع في طي النسيان. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز ليفربول -آخر الفيديوهات 1:07 دقيقة بليسكوفا تتأهل وأنس جابر تقصي كونتا 0:47 دقيقة نادال يضرب بقوة في بطولة أستراليا 1:35 دقيقة قرعة تصفيات أفريقيا إلى نهائيات مونديال قطر 2022 1:46 دقيقة النادي الأندلسي يقدم يوسف النصيري لوسائل الإعلام 3:37 دقيقة روديغر يُشيد بأداء زميله السابق محمد صلاح 1:13 دقيقة محمد صلاح يُشيد بنتائج فريقه هذا الموسم 2:34 دقيقة حلم التتويج يقترب بعد معاناة استمرت 30 عاما 3:13 دقيقة غياب كين يجبر مورينيو على دخول الميركاتو 1:52 دقيقة أجمل 5 أهداف في تاريخ لقاءات تشيلسي وآرسنال 11:15 دقيقة موجز الأخبار