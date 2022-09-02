حضور قوي لأندية لندن في سوق الانتقالات من قبل beIN SPORTS September 2, 2022 16:43 3:58 دقيقة على غرار العديد من الفرق الإنكليزية كان حضور أندية لندن في سوق الانتقالات بارزاً خاصة ً من جانب تشلسي، توتنهام و آرسنال. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز -آخر الفيديوهات 3:58 دقيقة حضور قوي لأندية لندن في سوق الانتقالات 2:39 دقيقة الصحافة الإيطالية تثني على ميركاتو نابولي وروما 3:32 دقيقة نشاط لافت للأندية الفرنسية في الميركاتو 0:54 دقيقة رحلات إضافية للخطوط الجوية الكويتية خلال المونديال 0:59 دقيقة إطلاق بوابة قطر الإعلامية لتغطية فعاليات المونديال 0:33 دقيقة تذاكر إضافية لمباراة كأس سوبر لوسيل 0:54 دقيقة تونس تواجه البرازيل في الـ"بارك دي برانس" 2:05 دقيقة الجولة الخامسة تنطلق بقمة دورتموند وضيفه هوفنهايم 0:58 دقيقة كأس آسيا 2023: أستراليا تسحب ملف ترشيحها 5:26 دقيقة نادال يتجاوز البداية الصعبة ويمر من فونييني